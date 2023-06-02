Кличко каже, що райони самі розпоряджалися грошима на укриття. Слуга народу: Неправда

Мер Києва Віталій Кличко, звинувативши голів районів від Слуги народу за трагедію із закритим укриттям, заявив, що вони самі розпоряджаються грошима, виділеними з міського бюджету на безпечні місця для людей. Депутат Київської міськради від СН Ксенія Семенова сказала LIGA.net, що райони не мають автономії і всі фінансові питання узгоджуються з департаментом фінансів.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Кличка, за два роки (з 2022 до 2023. – Ред.) РДА отримали загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів. Він сказав, що цими коштами вони розпоряджалися самостійно.

На його думку, "використання коштів – вкрай незадовільне", і це "відповідальність глав районів".

Семенова заявила, що райони під час формування міськбюджету у 2022 році отримали в середньому 36 млн грн, а не 1,2 млрд, як заявив Кличко.

"Це на 3-4 укриття у школах, або десь десяток ремонтів підвалів у будинках", – пояснила вона.

Крім того, за словами депутатки, у 2022 році укриття "не були пріоритетом" для міського бюджету, і "левова частка бюджету виділена на транспортні розв'язки".

Голова столичного осередку СН Леся Забуранна раніше розповіла LIGA.net, що Кличко міг подавати заяви на звільнення голів районів від СН, проте "ніколи не робив цього". Вона зробила висновок, що мера "все влаштовувало".

1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря, попередньо балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Житель Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було закрито. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Читайте також: Російська ракета вбила людей біля закритого укриття. Що сталося і як реагує влада

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.