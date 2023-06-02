Кличко говорит, что районы сами распоряжались деньгами на укрытия. Слуга народа: Неправда

Мэр Киева Виталий Кличко, обвинив глав районов от Слуги народа за трагедию с закрытым укрытием, заявил, что те сами распоряжаются деньгами, выделенными из городского бюджета на безопасные места для людей. Депутат Киевского горсовета от СН Ксения Семенова сказала LIGA.net, что у районов нет автономии и все финансовые вопросы согласовываются с департаментом финансов.

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По словам Кличко, за два года (с 2022 по 2023. – Ред.) РГА получили в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Он сказал, что этими средствами они распоряжались самостоятельно.

По его мнению, "использование средств – крайне неудовлетворительное", и это "ответственность глав районов".

Семенова заявила, что районы при формировании горбюджета в 2022 году получили в среднем 36 млн грн, а не 1,2 млрд, как заявил Кличко.

"Это на 3-4 укрытия в школах, или где-то десяток ремонтов подвалов в домах", — пояснила она.

Кроме того, по словам депутата, в 2022 году укрытия "не были приоритетом" для городского бюджета, и "львиная доля бюджета выделена на транспортные развязки".

Глава столичной ячейки СН Леся Забуранная ранее рассказала LIGA.net, что Кличко мог подавать заявления на увольнение глав районов от СН, однако "никогда не делал этого". Она сделала вывод, что мэра "все устраивало".

1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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