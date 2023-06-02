Укрытие Киева. Кличко заявил об "общей ответственности", но обвинил ОП и Слугу народа

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что инцидент с закрытым укрытием в поликлинике в Деснянском районе города, который привел к гибели людей в ночь на 1 мая во время ракетного удара РФ, является "общей ответственностью" властей.

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По его словам, средствами на укрытия, которые были выделены из городского бюджета, распоряжались районные государственные администрации, а значит, пишет Кличко, "ответственны главы районов".

По его мнению, использование этих средств "крайне неудовлетворительно".

Он заявил, что "ответственность — общая", в то же время прямо отметил, что "глав районов столицы назначает президент".

"Это не оправдание ни для кого абсолютно. Понятно, что ответственность – общая. Всех служб и моя, как мэра города. Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент, по представлению правительства", – написал он.

1 июня президент Зеленский пообещал ответственность за гибель людей у укрытия в Киеве, прозрачно намекнув, кого считает виноватым: "Может быть нокаут".

LIGA.net обратилась за комментарием к главе столичной ячейки СН Лесе Забуранной.

Она объяснила, что Кличко мог подавать заявления на увольнение глав районов от Слуги народа, однако "никогда не делал этого".

"Если говорить о главе Деснянского района, то он (Кличко. — ред.) и на него не подавал увольнения. Это значит, что его все устраивало", – сказала Забуранная.

Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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