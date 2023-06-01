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"Может быть нокаут". Зеленский обещает ответственность за гибель людей у убежища в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 19:39
Поликлиника в Киеве, возле которой погибли люди (Фото, КГГА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что конкретные люди ответят за то, что в Киеве во время воздушной тревоги было закрыто убежище и возле него погибли и были ранены жители города, которые пришли туда в поисках защиты. Об этом Зеленский сказал на брифинге в Румынии.

Зеленского спросили, какой будет его реакция на произошедшее по возвращении в Киев.

"Отвечать будут все. Реакция будет твердой", – сказал президент.

Его попросили о более подробном ответе, о конкретных людях, которые понесут ответственность.

"Очень конкретные люди. Надо приехать – покажут мне детали. Разберемся. Обязательно люди будут отвечать за то, что какие-то люди потеряли возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли... Нам России, этих врагов мало, у нас есть, видите, еще и внутренние... сказал бы, но много журналистов тут... Есть слово, крутится, но не могу... Сказал бы так: может быть нокаут", – ответил президент.

  • В ночь на 1 июня Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими и крылатыми ракетами. Погибли три человека, среди них – ребенок.
  • Предварительно силами и средствами Воздушных сил ВСУ 10 из 10 ракет были уничтожены.
  • Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.
  • Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Читайте также: Российская ракета убила людей у закрытого укрытия. Что произошло и как реагирует власть

Наталья Медведева
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