"Може бути нокаут". Зеленський обіцяє відповідальність за загибель людей біля укриття у Києві

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було закрито укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста, які прийшли туди у пошуках захисту. Про це Зеленський сказав на брифінгу у Румунії.

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Зеленського запитали, якою буде його реакція на те, що сталося, після повернення до Києва.

"Відповідатимуть всі. Реакція буде твердою", – сказав президент.

Його попросили про докладнішу відповідь, про конкретних людей, які відповідатимуть.

"Дуже конкретні люди. Треба приїхати – покажуть мені деталі. Розберемося. Обов'язково люди відповідатимуть за те, що якісь люди втратили можливість потрапити до бомбосховища і, на жаль, загинули... Нам Росії, цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще й внутрішні... сказав би, але багато журналістів тут... Є слово, крутиться, але не можу... Сказав би так: може бути нокаут", – відповів президент.

У ніч на 1 червня Росія знову атакувала Київ із повітря балістичними та крилатими ракетами. Загинуло троє людей, серед них – дитина.

Попередньо силами та засобами Повітряних сил ЗСУ 10 із 10 ракет було знищено.

Житель Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було закрито. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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