Укриття Києва. Кличко заявив про "спільну відповідальність", але звинуватив ОП і Слугу народу

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що інцидент із закритим укриттям у поліклініці в Деснянському районі міста, який призвів до загибелі людей у ніч проти 1 травня під час ракетного удару РФ, є "спільною відповідальністю" влади.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, коштами на укриття, які були виділені з міського бюджету, розпоряджались районні державні адміністрації, а значить, пише Кличко, "відповідальними є глави районів".

На його думку, використання цих коштів "вкрай незадовільне".

Він заявив, що "відповідальність — спільна", водночас прямо наголосив на тому, що "глав районів столиці призначає президент".

"Це не виправдання ні для кого абсолютно. Зрозуміло, що відповідальність – спільна. Всіх служб і моя, як мера міста. Але також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду", – написав він.

1 червня президент Зеленський пообіцяв відповідальність за загибель людей біля укриття у Києві, прозоро натякнувши, кого вважає винуватим: "Може бути нокаут".

LIGA.net звернулася за коментарем до голови столичного осередку СН Лесі Забуранної.

Вона пояснила, що Кличко міг подавати заяви на звільнення голів районів від Слуги народу, проте "ніколи не робив цього".

"Якщо говорити про главу Деснянського району, то він (Кличко. — ред.) і на нього не подавав звільнення. Це означає, що його все влаштовувало", – сказала Забуранна.

Житель Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було закрито. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Читайте також: Російська ракета вбила людей біля закритого укриття. Що сталося і як реагує влада

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.