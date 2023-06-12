Проверка укрытий. Зеленский заявил о неутешительных результатах и анонсировал решения

Президент Владимир Зеленский анонсировал на пятницу, 16 июня, определенные проекты решений в связи с результатами проверок укрытий после трагедии в Деснянском районе Киева. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский сообщил, что сегодня провел очередное заседание Ставки, главной темой которого было продвижение украинских войск на фронте.

"Был на Ставке сегодня и итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и в Киеве. Докладывали министры Клименко, Камышин и Кубраков. Результаты, мягко говоря, неутешительные", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений – "и относительно ответственных, и относительно обеспечения должного уровня защиты для наших людей во всех украинских городах".

Ночью 1 июня Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. Среди погибших – ребенок.

В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

2 июня было сообщено о подозрении четырем лицам – первой заместительнице главы Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.

Между Кличко и "слугами" начались "стычки" из-за закрытого укрытия.

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