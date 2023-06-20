"Не муляж". Буданов живий і здоровий, попри фейки Росії: свіжі фото з начальником ГУР

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов живий та здоровий, попри фейки російських пропагандистів про поранення або навіть смерть керівника української воєнної розвідки. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова та опублікувала у Facebook фото з Будановим та японським послом.

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Після провалу російського фейку про поранення або смерть головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного окупанти вигадали новий – тепер, за їх версією, був "важко поранений" Буданов. Росіяни водночас послалися на неіснуючу статтю у німецькому журналі Stern. Через кілька днів у РФ заявили про "смерть" Буданова. Сам він, за словами співробітників розвідки, "реагує фірмовим сміхом" на такі фейки ворога.

Під свіжими фото з Будановим Джапарова написала: "Дискутували, обмінювались думками, планували із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові".

На відео від 11 червня про те, що "плани люблять тишу", яке записувалось у кабінеті Буданова, поряд із начальником ГУР було два прапорці – український та японський.

Російські пропагандисти останнім часом регулярно заявляють про нібито поранення або навіть смерть представників вищого військового керівництва України. Такі фейки росіяни вже поширювали і про Танцюру, і про Залужного.

19 червня президент Зеленський провів засідання Ставки, акцент у доповідях був на двох темах: фронт і бригади наступу. У засіданні брав участь і Буданов.

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