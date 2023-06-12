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В скором времени ожидаем приговор суда обвиняемому в госизмене экс-нардепу Киве – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 22:20
В скором времени ожидаем приговор суда обвиняемому в госизмене экс-нардепу Киве – ГБР - Фото
Илья Кива (скриншот видео)

Обвинительный акт против бежавшего в Россию и подозреваемого в госизмене экс-нардепа Ильи Кивы уже в суде. В скором времени может быть приговор. Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

"Насколько мне известно, следователи и прокуратура ожидают, что в скором времени мы уже сможем услышать в этом уголовном производстве, где фигурирует Илья Кива, приговор", – сказала она.

Обвинительный акт против Кивы уже в суде. Также в суд передано дело экс-нардепа Олега Волошина.

Представительница ГБР напомнила, что если государственная измена была совершена в условиях военного времени, то санкцией может быть пожизненное заключение с конфискацией имущества.

  • 6 марта Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.
  • 20 апреля правоохранительные органы получили санкцию суда на досудебное расследование против Кивы, который бежал в Россию и оттуда публично поддерживает войну против Украины. Это решение открыло возможность для заочного суда над ним.

Читайте также: СБУ заявила, что обезвредила в Киеве банду подозреваемого в госизмене экс-нардепа Кивы

Вадим Ребрина
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гбрилья кива
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