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Незабаром очікуємо вирок суду обвинуваченому у держзраді екснардепу Киві – ДБР

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 22:20
Незабаром очікуємо вирок суду обвинуваченому у держзраді екснардепу Киві – ДБР - Фото
Ілля Кива (скриншот з відео)

Обвинувальний акт проти екснардепа Іллі Киви, який втік до Росії і підозрюється у держзраді, уже в суді. Незабаром може бути вирок. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"Наскільки мені відомо, слідчі і прокуратура очікують, що незабаром ми вже зможемо почути у цьому кримінальному провадженні, де фігурує Ілля Кива, вирок", – сказала вона.

Обвинувальний акт проти Киви вже у суді. Також до суду передано справу екснардепа Олега Волошина.

Представниця ДБР нагадала, що якщо державна зрада була скоєна в умовах воєнного часу, то санкцією може бути довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

  • 6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді.
  • 20 квітня правоохоронці отримали санкцію суду на досудове розслідування проти Киви, який втік до Росії та звідти публічно підтримує війну проти України. Це рішення відкрило можливість заочного суду над ним.

Читайте також: СБУ заявила, що знешкодила у Києві банду підозрюваного в держзраді екснардепа Киви

Вадим Ребрина
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ДБРілля кива
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