Незабаром очікуємо вирок суду обвинуваченому у держзраді екснардепу Киві – ДБР

Обвинувальний акт проти екснардепа Іллі Киви, який втік до Росії і підозрюється у держзраді, уже в суді. Незабаром може бути вирок. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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"Наскільки мені відомо, слідчі і прокуратура очікують, що незабаром ми вже зможемо почути у цьому кримінальному провадженні, де фігурує Ілля Кива, вирок", – сказала вона.

Обвинувальний акт проти Киви вже у суді. Також до суду передано справу екснардепа Олега Волошина.

Представниця ДБР нагадала, що якщо державна зрада була скоєна в умовах воєнного часу, то санкцією може бути довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді.

20 квітня правоохоронці отримали санкцію суду на досудове розслідування проти Киви, який втік до Росії та звідти публічно підтримує війну проти України. Це рішення відкрило можливість заочного суду над ним.

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