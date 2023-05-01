UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-нардепу от запрещенной ОПЗЖ Волошину грозит до 15 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 10:54
Экс-нардепу от запрещенной ОПЗЖ Волошину грозит до 15 лет тюрьмы - Фото
Олег Волошин (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Бывшему народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину, бежавшему из Украины перед началом полномасштабной войны, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

10 февраля 2023 Волошину сообщили о подозрении в госизмене.

Как утверждает следствие, экс-нардеп вел прокремлевскую деятельность и распространял пропагандистские нарративы.

Служба пишет, что он также пытался дискредитировать Украину на международной арене во время выступлений в телеэфирах и социальных сетях, и оправдывал создание и деятельность террористических организаций ЛНР/ДНР.

Кроме того, СБУ сообщает, что Волошин якобы нанес умышленные телесные повреждения другому человеку.

Поскольку экс-нардеп сбежал в страну-агрессора до начала большой войны, прокуроры будут добиваться специального судебного разбирательства для привлечения его к ответственности.

Волошину грозит до 15 лет лишения свободы, пишут в СБУ.

Читайте также: Совет исключил нардепа бывшей ОПЗЖ Левочкина из комитета нацбезопасности и обороны

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война тюрьма ОПЗЖ госизмена подозрение олег волошин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 