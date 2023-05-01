Экс-нардепу от запрещенной ОПЗЖ Волошину грозит до 15 лет тюрьмы
Бывшему народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину, бежавшему из Украины перед началом полномасштабной войны, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
10 февраля 2023 Волошину сообщили о подозрении в госизмене.
Как утверждает следствие, экс-нардеп вел прокремлевскую деятельность и распространял пропагандистские нарративы.
Служба пишет, что он также пытался дискредитировать Украину на международной арене во время выступлений в телеэфирах и социальных сетях, и оправдывал создание и деятельность террористических организаций ЛНР/ДНР.
Кроме того, СБУ сообщает, что Волошин якобы нанес умышленные телесные повреждения другому человеку.
Поскольку экс-нардеп сбежал в страну-агрессора до начала большой войны, прокуроры будут добиваться специального судебного разбирательства для привлечения его к ответственности.
Волошину грозит до 15 лет лишения свободы, пишут в СБУ.
- 3 февраля 2023 года председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что скоро еще трое депутатов от запрещенной ОПЗЖ сложат мандаты – Королевская, Солод и Волошин.
- 22 февраля Волошин сложил мандат.
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