Еще один депутат запрещенной ОПЗЖ сложит мандат, заявление Волошина уже в Раде – фото
22.02.2023, 12:40
Олег Волошин (Фото: ОПЗЖ)
Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Олег Волошин написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.
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"Волошин О.А. Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины", – написал Стефанчук.
Спикер Верховной Рады добавил, что украинский парламент не будет затягивать с рассмотрением заявления Волошина.
- 13 января Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, которым президент Владимир Зеленский прекратил гражданство. Такое же голосование состоялось в отношении Андрея Аксенова, который сам написал заявление о досрочном составлении мандата.
- 3 февраля глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что вскоре еще трое депутатов от запрещенной ОПЗЖ сложат мандаты – Королевская, Солод и Волошин.
- 10 февраля Волошину сообщили о подозрении в госизмене.
- 15 февраля Рада получила заявления Королевской и Солода о сложении мандатов.
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