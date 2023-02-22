Еще один депутат запрещенной ОПЗЖ сложит мандат, заявление Волошина уже в Раде – фото

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Олег Волошин написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

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"Волошин О.А. Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины", – написал Стефанчук.

Спикер Верховной Рады добавил, что украинский парламент не будет затягивать с рассмотрением заявления Волошина.

Наталія Медведєва

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