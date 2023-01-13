Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Кузьмина, Деркача и Аксенова

Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, которым президент Владимир Зеленский прекратил гражданства несколько дней назад. Такое же голосование прошло по Андрею Аксенову, который сам написал заявление о досрочном сложении мандата. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в депутатском корпусе.

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Сегодня, 13 января, украинский парламент поддержал лишение мандатов пятерых нардепов.

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа Аксенова поддержали 294 депутата, Деркача – 314, Козака – 317, Кузьмина – 319, Медведчука – 320. Проекты постановлений были поддержаны большинством всех групп и фракций, в том числе и группы Платформа за жизнь и мир во главе с Юрием Бойко и Восстановление Украины во главе с Игорем Абрамовичем, созданные в Раде вместо запрещенной ОПЗЖ.

Аксенов 9 января сам написал заявление о сдаче мандата. По данным СМИ, он якобы причастен к псевдореферендуму на Донбассе в 2014-м, но сам он это отрицает, и официально ему обвинения не выдвигали. Также, по данным СМИ, у него может быть гражданство РФ. СБУ ранее заявляла, что не располагает подтвержденными данными по этому поводу. В Раду Аксенов избирался по округу №50 в Донецкой области.

10 января Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Козака, Медведчука, Кузьмина и Деркача. В видеообращении он заявил: "Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими". Президент заявил, что это не последние подобные решения.

В ноябре 2022-го петиция о лишении мандатов всех депутатов от ОПЗЖ в Верховной Раде набрала более 25 000 подписей. Зеленский ее рассмотрел и передал спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку.

Оксана Житнюк , Юрій Смірнов

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