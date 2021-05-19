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У СБУ нет документального подтверждения наличия у депутата Аксенова паспорта РФ

19.05.2021, 16:44
У СБУ нет документального подтверждения наличия у депутата Аксенова паспорта РФ - Фото
Андрей Аксенов (Фото – скриншот из видео Новости Донбасса, YouTube)

СБУ не владеет документально подтвержденными данными о наличии российского паспорта у Андрея Аксенова, который был избран народным депутатом на промежуточных выборах в 50-м округе. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А.А. паспорта гражданина РФ Служба безопасности пока не владеет", – сказали в СБУ.

Сегодня Аксенов в Раде принес присягу народного депутата. Трибуна была заблокирована в знак протеста, поэтому он приносил присягу в ложе для гостей.

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк обратилась с публичным запросом к главе СБУ Ивану Баканову о возможном наличии у Аксенова российского гражданства.

При этом первый заместитель спикера Руслан Стефанчук сказал, что в аппарате парламента его заверили в отсутствии юридических оснований, препятствующих присяге Аксенова.

СПРАВКА.  Андрей Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум в поддержку российской оккупации региона. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге, подделке и использовании документов, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Незаконно посещал оккупированный Крым. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.
  • По информации Донбасс.Реалии, СБУ за 10 дней до выборов на 50-м округе сообщила ЦИК о российском паспорте Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.
  • В ЦИК заявили, что на сегодня законодательство не предусматривает ни возможности, ни механизма отмены регистрации кандидатом в народные депутаты лица, у которого обнаружено гражданство другого государства, пока это лицо является гражданином Украины.
  • 9 апреля ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом.
Вадим Ребрина, Марк Сировой
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верховная рада сбу андрей аксенов
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