У СБУ нет документального подтверждения наличия у депутата Аксенова паспорта РФ

СБУ не владеет документально подтвержденными данными о наличии российского паспорта у Андрея Аксенова, который был избран народным депутатом на промежуточных выборах в 50-м округе. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Украины Аксенова А.А. паспорта гражданина РФ Служба безопасности пока не владеет", – сказали в СБУ.

Сегодня Аксенов в Раде принес присягу народного депутата. Трибуна была заблокирована в знак протеста, поэтому он приносил присягу в ложе для гостей.

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк обратилась с публичным запросом к главе СБУ Ивану Баканову о возможном наличии у Аксенова российского гражданства.

При этом первый заместитель спикера Руслан Стефанчук сказал, что в аппарате парламента его заверили в отсутствии юридических оснований, препятствующих присяге Аксенова.

По информации Донбасс.Реалии, СБУ за 10 дней до выборов на 50-м округе сообщила ЦИК о российском паспорте Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.

В ЦИК заявили, что на сегодня законодательство не предусматривает ни возможности, ни механизма отмены регистрации кандидатом в народные депутаты лица, у которого обнаружено гражданство другого государства, пока это лицо является гражданином Украины.

9 апреля ЦИК признала Аксенова избранным народным депутатом.

Вадим Ребрина , Марк Сировой

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