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На выборах в Раду официально победил гражданин РФ, организатор псевдореферендума в 2014-м

09.04.2021, 18:57
На выборах в Раду официально победил гражданин РФ, организатор псевдореферендума в 2014-м - Фото
Андрей Аксенов (Фото – скриншот из видео Новости Донбасса, YouTube)

Сегодня, 9 апреля, Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Андрея Аксенова, который имеет российское гражданство, а в 2014 году организовывал псевдореферендум в поддержку российской оккупации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Как отмечается, Комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №50. По данным протокола, народным депутатом избран Андрей Аксенов, за которого проголосовало 19 949 избирателей, что составляет более 64% от числа граждан, принявших участие в голосовании.

В ЦИК подчеркивают, что у Комиссии не было полномочий отказать Аксенову в регистрации.

Сообщается, что вопрос отмены регистрации кандидата в нардепы Аксенова был предметом судебного разбирательства. По его результатам, суды констатировали отсутствие оснований для отмены Комиссией регистрации Аксенова.

По информации Донбас.Реалии, СБУ за 10 дней до выборов на 50-м округе, сообщила ЦИК о российском паспорте Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.

В ЦИК заявляют, что на сегодня законодательство не предусматривает ни возможности, ни механизма отмены регистрации кандидатом в народные депутаты лица, у которого обнаружено гражданство другого государства, пока это лицо является гражданином Украины.

СПРАВКА. Андрей Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК), подделке и использовании документов (ч.4 ст.358 УК), присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (чч.2,3 ст.191 УК) – ради незаконного посещения оккупированного Крыма. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.
  • 28 марта в одномандатных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходили довыборы в Раду.

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Наталия Медведева
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верховная рада Донецкая область депутат андрей аксенов
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