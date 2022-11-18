Петиция о лишении мандатов всех нардепов от ОПЗЖ собрала подписи: ее рассмотрит Зеленский

Петиция о лишении мандатов всех депутатов от ОПЗЖ в Верховной Раде набрала более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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Петиция была опубликована 16 ноября нардепом от Европейской солидарности Алексеем Гончаренко, и за несколько дней инициативу поддержали более 25 000 украинцев.

Гончаренко призывает Зеленского обратиться в Раду с просьбой рассмотреть уже поданное нардепом постановление о лишении мандатов всех депутатов от ОПЗЖ, деятельность которой запрещена в Украине.

"Представители ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения активно пропагандировали "русский мир", неоднократно посещали Москву и встречались с представителями российских властей. После наступления России представители ОПЗЖ либо сбежали за границу, либо никак не проявляли себя в помощи Украине. Напротив – среди них – главные коллаборанты и предатели", – заявил автор петиции.

Среди "самых заметных предателей" он выделил подозреваемых в госизмене Виктора Медведчука, выданного России в рамках обмена пленными, Тараса Козака и Илью Киву.

Как утверждает Гончаренко, часть депутатов сейчас за границей, а как минимум девять нардепов от ОПЗЖ не посетили ни одного заседания Рады с начала полномасштабного вторжения: Олег Волошин, Юрий Солод, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Вадим Столар, Федор Христенко, Андрей Деркач, Виктор Медведчук.

Оксана Житнюк

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