Петиция о лишении мандатов всех нардепов от ОПЗЖ собрала подписи: ее рассмотрит Зеленский
Петиция о лишении мандатов всех депутатов от ОПЗЖ в Верховной Раде набрала более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
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Петиция была опубликована 16 ноября нардепом от Европейской солидарности Алексеем Гончаренко, и за несколько дней инициативу поддержали более 25 000 украинцев.
Гончаренко призывает Зеленского обратиться в Раду с просьбой рассмотреть уже поданное нардепом постановление о лишении мандатов всех депутатов от ОПЗЖ, деятельность которой запрещена в Украине.
"Представители ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения активно пропагандировали "русский мир", неоднократно посещали Москву и встречались с представителями российских властей. После наступления России представители ОПЗЖ либо сбежали за границу, либо никак не проявляли себя в помощи Украине. Напротив – среди них – главные коллаборанты и предатели", – заявил автор петиции.
Среди "самых заметных предателей" он выделил подозреваемых в госизмене Виктора Медведчука, выданного России в рамках обмена пленными, Тараса Козака и Илью Киву.
Как утверждает Гончаренко, часть депутатов сейчас за границей, а как минимум девять нардепов от ОПЗЖ не посетили ни одного заседания Рады с начала полномасштабного вторжения: Олег Волошин, Юрий Солод, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Вадим Столар, Федор Христенко, Андрей Деркач, Виктор Медведчук.
- 14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте, а 12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.
- Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы. Первая - Платформа за жизнь и мир во главе с Юрием Бойко. Вторая – Восстановление Украины во главе с Игорем Абрамовичем.
- 20 июня Восьмой апелляционный административный суд во Львове принял решение о запрете деятельности ОПЗЖ. В июле ОПЗЖ подала апелляцию на судебное решение, а 15 сентября Верховный суд отклонил апелляцию и окончательно запретил деятельность ОПЗЖ.
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