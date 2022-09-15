Верховный суд отклонил апелляцию ОПЗЖ и окончательно запретил ее деятельность в Украине
Верховный суд окончательно запретил деятельность партии ОПЗЖ в Украине. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Сегодня, 15 сентября, Кассационный админсуд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.
В СБУ напомнили, что решение о запрете ОПЗЖ было принято на основании указа президента и решения СНБО в связи с деструктивной деятельностью политсилы.
"Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов. ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", – заявили в СБУ.
- 20 марта СНБО приостановил деятельность некоторых партий на период действия военного положения, в том числе ОПЗЖ.
- 14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте, а 12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.
- Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы. Первая - Платформа за жизнь и мир во главе с Юрием Бойко. Вторая – Восстановление Украины во главе с Игорем Абрамовичем.
- 20 июня Восьмой апелляционный административный суд во Львове удовлетворил исковые требования Минюста и принял решение о запрете деятельности ОПЗЖ. В июле ОПЗЖ подала апелляцию на судебное решение.
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