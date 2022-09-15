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Верховный суд отклонил апелляцию ОПЗЖ и окончательно запретил ее деятельность в Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 19:43
Верховный суд отклонил апелляцию ОПЗЖ и окончательно запретил ее деятельность в Украине - Фото
Вадим Рабинович и Юрий Бойко (фото - пресс-служба ОПЗЖ)

Верховный суд окончательно запретил деятельность партии ОПЗЖ в Украине. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Сегодня, 15 сентября, Кассационный админсуд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.

В СБУ напомнили, что решение о запрете ОПЗЖ было принято на основании указа президента и решения СНБО в связи с деструктивной деятельностью политсилы.

"Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов. ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", – заявили в СБУ.

Оксана Житнюк
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партия запрет верховный суд ОПЗЖ
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