Партия ОПЗЖ подала апелляцию на свой запрет – нардеп

Политическая партия Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) подала апелляцию на судебное решение о запрете ее в Украине. Об этом в Telegram написала уполномоченная Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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Депутат написала, что по ее информации ОПЗЖ обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей ее имущества в собственность государства.

Совгиря пишет, что такие апелляционные жалобы подлежат рассмотрению Кассационным административным судом в составе Верховного суда в течение месяца после открытия апелляционного производства. Решение этой инстанции будет окончательным, дальнейшему обжалованию оно не подлежит.

20 марта СНБО приостановил деятельность некоторых партий на период действия военного положения, в том числе ОПЗЖ.

14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте, а 12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.

Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы. Первая – Платформа за жизнь и мир во главе с Бойко. Вторая – Восстановление Украины во главе с Игорем Абрамовичем.

Сергей Бережной

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