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Партия ОПЗЖ подала апелляцию на свой запрет – нардеп

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 13:05
Партия ОПЗЖ подала апелляцию на свой запрет – нардеп - Фото
Лидеры партии ОПЗЖ Тарас Козак, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко (фото - пресс-служба ОПЗЖ)

Политическая партия Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) подала апелляцию на судебное решение о запрете ее в Украине. Об этом в Telegram написала уполномоченная Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. 

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Депутат написала, что по ее информации ОПЗЖ обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей ее имущества в собственность государства.

Совгиря пишет, что такие апелляционные жалобы подлежат рассмотрению Кассационным административным судом в составе Верховного суда в течение месяца после открытия апелляционного производства. Решение этой инстанции будет окончательным, дальнейшему обжалованию оно не подлежит.

Сергей Бережной
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ОПЗЖ Ольга Совгиря
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