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Нардеп Аксенов сдал мандат. Его подозревают в наличии российского паспорта

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 16:47
Нардеп Аксенов сдал мандат. Его подозревают в наличии российского паспорта - Фото
Фото: Новости Донбасса / YouTube

Народный депутат Андрей Аксенов написал заявление о сдаче мандата. Об этом сообщили депутаты из Европейской солидарности Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко.

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Аксенов – один из самых скандальных депутатов нынешнего созыва.

В 2014 году этот депутат, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовывал там псевдореферендум в поддержку российской оккупации региона. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья.

СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России, что не помешало ему избраться в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области.

"Округ получил депутата, который ни разу не выступил в ВР, не имеет законов и инициатив, не сделал никакого заявления по поводу российской агрессии и уничтожения россиянами Донбасса. Мы предоставляли спецслужбам и ЦИК информацию о том, что у Аксенова есть российский паспорт. Ноль реакции", – заявила по этому поводу Геращенко.

Служба безопасности Украины заявляла, что не располагает подтвержденными данными о том, что у Аксенова действительно был российский паспорт.

В мае 2021 года Аксенов принял присягу в Верховной Раде под крики "позор". Присягу ему пришлось провозглашать из ложи для гостей, поскольку трибуну Рады заблокировали нардепы Евросолидарности и Голоса.

В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге, подлоге и использовании документов, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Он также незаконно посещал оккупированный Крым.

Андрій Водяний
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