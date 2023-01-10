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Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача – источник

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 21:18
Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача – источник - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Офисе президента.

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По словам источника, глава государства подписал указ о прекращении гражданства Козака, Медведчука, Кузьмина и Деркача.

Медведчук, как известно, был передан россиянам в обмен на командиров обороны Мариуполя несколько месяцев назад.

Козак и Кузьмин являются его соратниками по запрещенной партии ОПЗЖ – недавно последний получил подозрение в госизмене, он неоднократно оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Деркач также подозревается в госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил $567 000 от российских правоохранительных и разведорганов за подрывную деятельность против Украины и руководил сетью российских агентов.

В 2020 году против Деркача были введены персональные санкции США за попытку вмешательства в американские выборы.

  • 22 сентября Украина вернула из плена 200 военнослужащих в обмен на Медведчука.
  • Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что с точки зрения разведданных, на данном этапе кум Путина больше всего нужен ФСБ.

Читайте также: СБУ установила личность россиянина, который вместе с Медведчуком планировал госпереворот в Украине

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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Ренат Кузьмин Владимир Зеленский Тарас Козак война гражданство виктор медведчук андрей деркач
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