Медведчук больше всего нужен ФСБ – Буданов

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, которого 21 сентября обменяли на 200 украинских военнопленных, в России больше всего нужен Федеральной службе безопасности. Об этом сказал на брифинге начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Отвечая на вопрос, зачем России Медведчук, Буданов сказал, что с точки зрения разведданных, на данном этапе кум Путина больше всего нужен ФСБ.

"Это человек, через которого напрямую шло финансирование множества агентурных сетей здесь (в Украине. – ред.). Через этого человека шло в целом финансирование определенных чиновников и в целом наполнение, негласное, бюджета ФСБ. Поэтому он им очень нужен", – сказал Буданов.

Он назвал Медведчука "способом влияния и зарабатывания, отмывания средств".

"Это и есть главная причина, почему они так за него боролись", – объяснил Буданов.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. 200 из них россияне отдали в обмен на Медведчука.

Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

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Наталія Медведєва

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