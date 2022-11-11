СБУ установила россиянина, который вместе с Медведчуком планировал госпереворот в Украине

СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ, который, по данным Службы, готовил силовой захват власти в Украине вместе с подозреваемым в госизмене пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудники Службы безопасности помешали этим планам Кремля весной этого года, когда задержали руководителей данных "общественных организаций", сообщили в СБУ.

Спецслужбистам удалось выйти на российского идеолога комбинации переворота, связанного с российскими спецслужбами и координировавшегося отдельными представителями администрации российского диктатора Владимира Путина.

Как установили следователи, россиянин является основателем общественных структур на территории страны-агрессора, поддерживающих идею восстановления СССР в составе трех государств: Украины, РФ и Беларуси.

После Революции достоинства и начала российской агрессии работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. С этой целью вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с Украинским выбором Виктора Медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине, рассказали в СБУ.

По данным спецслужбы, договоренность между украинскими и российскими участниками предполагала использование созданных на территории РФ и Украины общественных организаций и фондов для отладки схемы поступления в Украину из РФ денежных средств.

Готовя почву для государственного переворота, фигуранты распространяли публично и среди единомышленников антиукраинские обращения с дискредитацией действующей государственной власти и призывами к ее смене насильственным путем, заключили и подписали меморандумы и договоры, направленные на создание благоприятных условий для изменения конституционного строя силовым путем, сообщили в СБУ.

Фигуранты основали дополнительные пророссийские структуры, которые должны были оказывать организационную и силовую поддержку насильственному изменению конституционного строя Украины. Кроме того, именно они должны были стать "источником кадров" для новой власти.

Следствие установило, что перед началом полномасштабного вторжения РФ один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота.

По данным Службы безопасности, подозреваемый гражданин РФ еще до начала российской агрессии несколько раз приезжал в Украину под предлогом посещения родственников. В это время занимался координацией пророссийских публичных формирований и отдельных деятелей. Среди прочего он оказывал идеологическую поддержку участникам партии Славянский народно-патриотический союз, которая впоследствии изменила название на Партию политики Путина, после чего – на Русь единая. За антиукраинскую деятельность указанная политическая сила запрещена решением суда.

Следователи СБУ подозревают гражданина РФ в сговоре с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

22 сентября Украина вернула из плена 200 военнослужащих в обмен на Медведчука.

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Вадим Ребрина

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