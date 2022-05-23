Медведчук дал показания против Порошенко
23.05.2022, 10:24
Фото: СБУ
Задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко. Он заявил, что бывший президент отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий, а позже стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Показания Медведчука опубликованы СБУ.
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