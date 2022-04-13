Кума российского диктатора Путина, лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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Фейгин спросил Арестовича, как попался Медведчук.

"Он не попался. Его взяли. Взяла его Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно – искала, искала и нашла", – сказал советник главы ОП.

По его словам, Медведчук в момент задержания был не в Киеве.

Подробности, по словам Арестович, скоро расскажет президент Владимир Зеленский.

Зеленский в своем видеообращении по итогам 12 апреля сказал, что Медведчук скрывался 48 дней, а потом его задержали – при попытке бежать за пределы Украины.

По словам президента, Медведчук для маскировки воспользовался военным камуфляжем.

"Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени", – сказал Зеленский и предложил России обменять его на украинских пленных.

Наталия Медведева

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