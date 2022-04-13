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Медведчука взяла СБУ. Искала, искала и нашла – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 03:29
Медведчука взяла СБУ. Искала, искала и нашла – Арестович - Фото
Виктор Медведчук (Фото: ТГ Владимира Зеленского)

Кума российского диктатора Путина, лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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Фейгин спросил Арестовича, как попался Медведчук.

"Он не попался. Его взяли. Взяла его Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно – искала, искала и нашла", – сказал советник главы ОП.

По его словам, Медведчук в момент задержания был не в Киеве.

Подробности, по словам Арестович, скоро расскажет президент Владимир Зеленский.

Зеленский в своем видеообращении по итогам 12 апреля сказал, что Медведчук скрывался 48 дней, а потом его задержали – при попытке бежать за пределы Украины.

По словам президента, Медведчук для маскировки воспользовался военным камуфляжем.

"Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени", – сказал Зеленский и предложил России обменять его на украинских пленных.

  • 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015 году вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.
  • 8 октября 2021 года Медведчуку объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). 
  • 21 февраля 2022 года сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. По данным Bihus.Info, было выпущено постановление о снятии с Медведчука браслета, и он может в любое время уехать.
  • 27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
  • 12 апреля в соцсетях Зеленского и СБУ появились фотографии Медведчука в камуфляже и наручниках.
Наталия Медведева
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виктор медведчук Владимир Зеленский Алексей Арестович
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