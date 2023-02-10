Депутату запрещенной ОПЗЖ Волошину сообщили о подозрении в госизмене
Нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщили о подозрении в госизмене. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным следствия, в течение 2020-2021 годов Волошин "вел подрывную деятельность против Украины и распространял пророссийские нарративы во время своих выступлений и интервью".
В частности, он предоставлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины в пользу России, говорит следствие.
Эта и другая деятельность Волошина "доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", пишет СБУ.
Правоохранители проводят следственные действия по адресам регистрации депутата, его родственников и связей.
"Проводится комплекс мер по привлечению Волошина, который скрывается от правосудия за рубежом, к справедливой ответственности", — говорится в сообщении.
- 3 февраля 2023 года председатель фракции Слуга народа Арахамия заявил, что Волошин сдаст мандат.
Комментарии