Депутату запрещенной ОПЗЖ Волошину сообщили о подозрении в госизмене

Нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщили о подозрении в госизмене. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов Волошин "вел подрывную деятельность против Украины и распространял пророссийские нарративы во время своих выступлений и интервью".

В частности, он предоставлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины в пользу России, говорит следствие.

Эта и другая деятельность Волошина "доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", пишет СБУ.

Правоохранители проводят следственные действия по адресам регистрации депутата, его родственников и связей.

"Проводится комплекс мер по привлечению Волошина, который скрывается от правосудия за рубежом, к справедливой ответственности", — говорится в сообщении.

3 февраля 2023 года председатель фракции Слуга народа Арахамия заявил, что Волошин сдаст мандат.

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.