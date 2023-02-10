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Депутату запрещенной ОПЗЖ Волошину сообщили о подозрении в госизмене

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 12:22
Депутату запрещенной ОПЗЖ Волошину сообщили о подозрении в госизмене - Фото
Олег Волошин (фото - пресс-служба ОПЗЖ)

Нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщили о подозрении в госизмене. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, в течение 2020-2021 годов Волошин "вел подрывную деятельность против Украины и распространял пророссийские нарративы во время своих выступлений и интервью".

В частности, он предоставлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины в пользу России, говорит следствие.

Эта и другая деятельность Волошина "доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", пишет СБУ.

Правоохранители проводят следственные действия по адресам регистрации депутата, его родственников и связей.

"Проводится комплекс мер по привлечению Волошина, который скрывается от правосудия за рубежом, к справедливой ответственности", — говорится в сообщении.

Мілана Головань
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