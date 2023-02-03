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Еще трое депутатов от запрещенной ОПЗЖ сложат мандаты – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 16:32
Еще трое депутатов от запрещенной ОПЗЖ сложат мандаты – Арахамия - Фото
Наталия Королевская (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Олег Волошин, Наталья Королевская и Юрий Солод на следующей неделе сложат мандаты. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Олег Волошин решил сложить полномочия, о чем он уже сообщил публично. Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод тоже планируют сложить мандаты", – написал Арахамия.

По его словам, пока их заявления в аппарате Рады не зарегистрированы, "но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского".

Вадим Ребрина
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наталья королевская Давид Арахамия ОПЗЖ олег волошин юрий солод
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