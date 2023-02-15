Рада получила заявления Королевской и Солода о сложении мандатов – фото

В Верховную Раду поступили заявления о сложении депутатских полномочий от нардепов запрещенной партии ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода. Об этом сообщил в Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.

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"Королевская Н.Ю. Солод Ю.В. Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально", – написал Стефанчук.

Спикер Рады добавил, что лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины.

"Ожидаем заявления других беглецов", – добавил Стефанчук и опубликовал фотокопии заявлений Королевской и Солода.

Наталія Медведєва

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