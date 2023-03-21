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Рада исключила нардепа бывшей ОПЗЖ Левочкина из комитета нацбезопасности и обороны

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 15:30
Рада исключила нардепа бывшей ОПЗЖ Левочкина из комитета нацбезопасности и обороны - Фото
Сергей Левочкин (фото - opposition.org.ua)

Верховная Рада на заседании 21 марта проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардепа группы Платформа за жизнь и мир, созданной из бывших членов запрещенной в Украине ОПЗЖСергея Левочкина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Исключение Левочкина из комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержали 236 депутатов Рады.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что согласно пропорциональному принципу распределения должностей в комитетах, определенная часть этих должностей была предоставлена представителям Платформы за жизнь и мир, которые отказались получить в установленном порядке допуск к гостайне, даже в условиях введения в Украине военного положения в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины.

Проектом постановления было предложено отозвать из персонального состава комитета Левочкина, не имеющего допуска к гостайне во время действия военного положения.

  • Левочкин на парламентских выборах 2019 года был избран народным депутатом от партии ОПЗЖ.
  • С 21 апреля 2022 года Левочкин входит в депутатскую группу Платформа за жизнь и мир (ПЗЖМ), созданную из бывших членов ОПЗЖ.

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Оксана Житнюк
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верховная рада нацбезопасность Сергей Левочкин комитет ОПЗЖ
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