Рада исключила нардепа бывшей ОПЗЖ Левочкина из комитета нацбезопасности и обороны

Верховная Рада на заседании 21 марта проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардепа группы Платформа за жизнь и мир, созданной из бывших членов запрещенной в Украине ОПЗЖ, Сергея Левочкина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Исключение Левочкина из комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержали 236 депутатов Рады.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что согласно пропорциональному принципу распределения должностей в комитетах, определенная часть этих должностей была предоставлена представителям Платформы за жизнь и мир, которые отказались получить в установленном порядке допуск к гостайне, даже в условиях введения в Украине военного положения в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины.

Проектом постановления было предложено отозвать из персонального состава комитета Левочкина, не имеющего допуска к гостайне во время действия военного положения.

Левочкин на парламентских выборах 2019 года был избран народным депутатом от партии ОПЗЖ.

С 21 апреля 2022 года Левочкин входит в депутатскую группу Платформа за жизнь и мир (ПЗЖМ), созданную из бывших членов ОПЗЖ.

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Оксана Житнюк

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