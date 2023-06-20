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Буданов вийшов у прямий ефір: каже, росіяни "недопрацювали" фейк про його смерть

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 16:43
Буданов вийшов у прямий ефір: каже, росіяни
Кирило Буданов (Скриншот)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни "недопрацювали" фейк про його поранення/смерть. Про це він сказав 20 червня під час прямого включення на телемарафоні.

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Буданова запитали, як він реагує на фейки росіян і чи є, на його думку, якась логіка в тому, що подібні вкиди з боку РФ з’явились саме зараз.

"Як я на це реагую – по-перше, я це сприймаю досить смішно, ну і реагую так само. Фейки на те і є фейки – щоб викликати якусь певну реакцію в аудиторії. Але це досить, скажімо так, недопрацьовані фейки. Усі ж розуміли, що зі мною все нормально (ті, хто розповсюджував дезінформацію. – Ред.). Далі всі чітко розуміли, що фейк буде розвінчаний, і вони виставлять дурнями самих себе", – сказав Буданов.

Однак, наголосив він, на цей "гачок" росіяни спіймали "всесвітньо відомих експертів на кшталт Іллі Киви".

Керівник ГУР нагадав, що Кива "з піною у роті" розповідав, що Буданов "спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому якусь впав".

"Нехай люди бавляться", – додав Буданов.

  • Російські пропагандисти останнім часом регулярно заявляють про нібито поранення або навіть смерть представників вищого військового керівництва України. Такі фейки росіяни вже поширювали і про Танцюру, і про Залужного.
  • Згодом окупанти вигадали новий фейк – тепер, за їхньою версією, був "тяжко поранений" Буданов. Росіяни посилалися на неіснуючу статтю у німецькому журналі Stern. Через кілька днів у РФ заявили про "смерть" Буданова. Сам він, як кажуть у ГУР, "реагує фірмовим сміхом" на такі фейки ворога.
  • Сьогодні з'явилися свіжі фото з Будановим – він живий та здоровий, зустрічався с послом Японії.
Оксана Житнюк
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