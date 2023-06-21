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Московит підлий, але ми навчені. ГУР показало роботу відділу фізичного захисту – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 18:26
Скриншот з відео
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Головне управління розвідки Міноборони показало відео відпрацювання професійних навичок свого відділу фізичного захисту.

"Відділ фізичного захисту ГУР МО України: завжди готові до всього", – зазначили в ГУР.

  • Російські пропагандисти останнім часом регулярно заявляють про нібито поранення або навіть смерть представників вищого військового керівництва України. Такі фейки росіяни вже поширювали й про Танцюру, й про Залужного.
  • Згодом окупанти вигадали новий фейк – тепер, за їхньою версією, був "тяжко поранений" Буданов. Росіяни посилалися на уявну статтю у німецькому журналі Stern. Через кілька днів у РФ заявили про "смерть" Буданова. Сам він, як кажуть у ГУР, "реагує фірмовим сміхом" на такі фейки ворога.
  • Вчора Буданов вийшов у прямий ефір телемарафону.
Вадим Ребрина
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ГУР МО
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