Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Глава волонтерського фонду Сергій Притула поділився відео з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Було анонсовано збір, але на що саме – "запікали".
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Волонтер запитав Буданова щодо потреб ГУР. Проте було накладено сторонній звук, коли Притула перераховував потреби відомства.
У відповідь Буданов підтверджує, що саме це і потрібно ГУР, але сам перелік знову не чути через "писк".
Також Притула анонсував "мега збір" для ГУР на завтра.
- У квітні у ГУР повідомили, що спроможності відомства з виявлення та ураження ворожих цілей "кратно" зросли завдяки "народному супутнику" ICEYE, придбаному за пожертви українців.
- 14 липня Буданов відповів щодо порівняння української спецслужби з ізраїльським МОССАД. Він зазначив, що Україна вже ліквідовує своїх ворогів, тому їй не потрібен аналог.
- За словами Буданова, ГУР має джерела у "найближчих кабінетах" до російського диктатора Володимира Путіна.
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