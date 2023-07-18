Глава волонтерського фонду Сергій Притула поділився відео з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Було анонсовано збір, але на що саме – "запікали".

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Волонтер запитав Буданова щодо потреб ГУР. Проте було накладено сторонній звук, коли Притула перераховував потреби відомства.

У відповідь Буданов підтверджує, що саме це і потрібно ГУР, але сам перелік знову не чути через "писк".

Також Притула анонсував "мега збір" для ГУР на завтра.

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