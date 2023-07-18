RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Буданов заінтригував потребами ГУР: "запікали", на що саме збиратимуть гроші – відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 19:06
Відео: Сергій Притула
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

Глава волонтерського фонду Сергій Притула поділився відео з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Було анонсовано збір, але на що саме – "запікали".

Волонтер запитав Буданова щодо потреб ГУР. Проте було накладено сторонній звук, коли Притула перераховував потреби відомства.

У відповідь Буданов підтверджує, що саме це і потрібно ГУР, але сам перелік знову не чути через "писк".

Також Притула анонсував "мега збір" для ГУР на завтра.

Дивіться також: Московит підлий, але ми навчені. ГУР показало роботу відділу фізичного захисту – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаСергій Притулакирило будановГоловне управління розвідкиГУР МО
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 