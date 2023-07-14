Буданов: У нас є люди у найближчих кабінетах до Путіна. Зазвичай знаємо, що там відбувається
14.07.2023, 10:23
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що його відомство має джерела "в найближчих кабінетах" до диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.
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За його словами, українська розвідка перехоплювала опитування всередині Росії, яке провело міністерство внутрішніх справ країни-окупанта, — воно показало, що ватажок терористів Групи Вагнера Євгеній Пригожин має підтримку всередині РФ.
Він зазначив, що точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.
"Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", — сказав Буданов.
- 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера нібито навчатимуть білоруських військових.
- 26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення вагнерівців. У ДПСУ та розвідці поки що немає таких даних. Секретар РНБО Данілов також не вірить, що Лукашенко на це погодиться.
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