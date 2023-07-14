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Буданов: У нас є люди у найближчих кабінетах до Путіна. Зазвичай знаємо, що там відбувається

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 10:23
Буданов: У нас є люди у найближчих кабінетах до Путіна. Зазвичай знаємо, що там відбувається - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що його відомство має джерела "в найближчих кабінетах" до диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, українська розвідка перехоплювала опитування всередині Росії, яке провело міністерство внутрішніх справ країни-окупанта, — воно показало, що ватажок терористів Групи Вагнера Євгеній Пригожин має підтримку всередині РФ.

Він зазначив, що точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.

"Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", — сказав Буданов.

Читайте також: Буданов: Група Вагнера більше не воюватиме в Україні

Дмитро Гриниченко
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