Буданов: У нас є люди у найближчих кабінетах до Путіна. Зазвичай знаємо, що там відбувається

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що його відомство має джерела "в найближчих кабінетах" до диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, українська розвідка перехоплювала опитування всередині Росії, яке провело міністерство внутрішніх справ країни-окупанта, — воно показало, що ватажок терористів Групи Вагнера Євгеній Пригожин має підтримку всередині РФ.

Він зазначив, що точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.

"Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", — сказав Буданов.

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