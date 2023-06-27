Данілов впевнений: Лукашенко не дозволив би жодних таборів Вагнера у Білорусі, це ІПСО РФ

Повідомлення про те, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення найманців із терористичної організації Група Вагнера, є інформаційно-психологічною операцією Росії, і білоруський диктатор Олександр Лукашенко не допустив би такого. Таку думку висловив в ефірі телемарафону секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

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"Лукашенко – дуже досвідчений політик. Він із 1994 року знаходиться при владі. Він ніколи не дозволить нікому будувати ніяких таборів на своїй території. Це виключена ситуація", – впевнений Данілов.

Він зазначив, що подібні "вкиди" – це ІПСО росіян. Мета – вплив на Україну, Польщу, Литву, які мають спільні кордони з Білоруссю.

"Це звичайна [інформаційна] спецоперація. Я не думаю, що Лукашенко дозволить робити, як Путін, якусь окрему приватну армію на своїй території, яка не буде в нього під контролем. Це занадто хитра людина, щоб дозволити це", – переконаний Данілов.

Вчора росЗМІ писали, що в Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". OSINT-спільнота "Беларускі Гаюн" спростувала ці дані. В української воєнної розвідки наразі теж немає таких даних.

Сьогодні Лукашенко заявив, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.

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