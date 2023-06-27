Данилов уверен: Лукашенко не разрешил бы никаких лагерей Вагнера в Беларуси, это ИПСО РФ

Сообщение о том, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения наемников из террористической организации Группа Вагнера, является информационно-психологической операцией России, и беларуский диктатор Александр Лукашенко не допустил бы такого. Такое мнение высказал в эфире телемарафона секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Лукашенко – очень опытный политик. Он с 1994 года находится при власти. Он никогда не позволит никому строить никаких лагерей на своей территории. Это исключенная ситуация", – уверен Данилов.

Он отметил, что подобные "вбросы" – это ИПСО россиян. Цель – влияние на Украину, Польшу, Литву, у которых есть общие границы с Беларусью.

"Это обычная [информационная] спецоперация. Я не думаю, что Лукашенко позволит делать, как Путин, какую-то отдельную частную армию на своей территории, которая не будет у него под контролем. Это слишком хитрый человек, чтобы позволить это", – убежден Данилов.

Вчера росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев". OSINT-сообщество "Беларускі Гаюн" опровергло эти данные. У украинской военной разведки на данный момент тоже нет таких данных.

Сегодня Лукашенко заявил, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.

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