Лукашенко заявил, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что боевики российской террористической организации "Группа Вагнера" будут обучать беларуских военных. Об этом сообщает беларуское пропагандистское агентство Белта.

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"Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно", – сказал Лукашенко.

По его словам, беларускую армию интересует контрбатарейная борьба, работа с беспилотниками.

"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", – сказал диктатор.

При этом Лукашенко уверен, что "бояться их нечего". "Мы же ухо востро держим", – добавил он.

24 июня главарь террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.

Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.

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