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Лукашенко заявил, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 15:21
Лукашенко заявил, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что боевики российской террористической организации "Группа Вагнера" будут обучать беларуских военных. Об этом сообщает беларуское пропагандистское агентство Белта.

"Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно", – сказал Лукашенко.

По его словам, беларускую армию интересует контрбатарейная борьба, работа с беспилотниками.

"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", – сказал диктатор.

При этом Лукашенко уверен, что "бояться их нечего". "Мы же ухо востро держим", – добавил он.

  • 24 июня главарь террористической организации "Группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенкодоговорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
  • В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.
  • Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.
Вадим Ребрина
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группа вагнерабеларусьалександр лукашенко
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