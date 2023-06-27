Пригожин находится в минской гостинице в номере без окон – глава комитета Сената США

Глава российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон. Об этом в эфире NBC News сообщил глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер, сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Последний раз Пригожина видели на публике, когда он покидал Ростов-на-Дону после отзыва своих войск.

"Поймите – это правдивые сообщения, – что он находится в одной из немногих гостиниц в Минске, где нет окон", – сказал Уорнер.

Он предположил, что это должно оградить террориста от попыток убийства.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского диктатора Сергей Песков заявил, что не знает о местонахождении Пригожина.

24 июня главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.

Сегодня, 27 июня, в ФСБ РФ заявили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа Группы Вагнера прекращено, несмотря на то, что при попытке мятежа погибли летчики ВС РФ.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.