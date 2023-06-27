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Пригожин находится в минской гостинице в номере без окон – глава комитета Сената США

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 14:20
Пригожин находится в минской гостинице в номере без окон – глава комитета Сената США - Фото
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Глава российской террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон. Об этом в эфире NBC News сообщил глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер, сообщает Sky News.

Последний раз Пригожина видели на публике, когда он покидал Ростов-на-Дону после отзыва своих войск.

"Поймите – это правдивые сообщения, – что он находится в одной из немногих гостиниц в Минске, где нет окон", – сказал Уорнер.

Он предположил, что это должно оградить террориста от попыток убийства.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского диктатора Сергей Песков заявил, что не знает о местонахождении Пригожина.

  • 24 июня главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенкодоговорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
  • В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.
  • Сегодня, 27 июня, в ФСБ РФ заявили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа Группы Вагнера прекращено, несмотря на то, что при попытке мятежа погибли летчики ВС РФ.
Вадим Ребрина
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группа вагнераевгений пригожин
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