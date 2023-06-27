ФСБ заявила, что закрыла дело против Вагнера, хотя Путин признал гибель летчиков РФ

В ФСБ РФ заявили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа российской террористической организации Группа Вагнера прекращено. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

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"В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа", – говорится в сообщении.

Ранее и главарь Группы Вагнера Евгений Пригожин, и российский диктатор Владимир Путин признали, что в ходе акции мятежников погибли летчики вооруженных сил РФ. Они не уточнили число убитых летчиков.

Пригожин объяснил свои действия тем, что военные воздушные судна атаковали его позиции. Около 30 боевиков, по его словам, погибли. Также Пригожин заявил, что несколько человек из его организации были ранены и двое погибли в ходе столкновений с военными РФ уже непосредственно по ходу движения в направлении Москвы. Погибшие, по его словам, были военнослужащими Минобороны РФ, которые присоединились к Группе Вагнера по пути.

По данным OSINT-проекта Oryx, "вагнеровцы" уничтожили самолет Ил-22; два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы; один вертолет Ми-35; боевую машину "Тигр"; военный КамАЗ. Группа Вагнера, по данным проекта, потеряла один УАЗ.

Российские пропагандистские сайты сообщали, что на борту Ил-22 было восемь человек. Все погибли.

24 июня главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.

Сегодня, 27 июня, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что согласие Путина на то, чтобы наемники Группа Вагнера перебазировались в Беларусь, может быть ловушкой для них, так как Лукашенко однажды уже отдал Путину террористов из Группы Вагнера.

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