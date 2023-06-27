ФСБ заявила, що закрила справу проти Групи Вагнера, хоча Путін визнав загибель льотчиків РФ

У ФСБ РФ заявили, що кримінальну справу за фактом збройного заколоту російської терористичної організації Групу Вагнера припинено. Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що його учасники припинили дії, спрямовані на вчинення заколоту", – йдеться у повідомленні.

Раніше і ватажок Групи Вагнера Євгеній Пригожин, і російський диктатор Володимир Путін визнали, що під час акції бунтівників загинули льотчики збройних сил РФ. Вони не уточнили кількість убитих льотчиків.

Пригожин пояснив свої дії тим, що військові повітряні судна атакували його позиції. Близько 30 бойовиків, за його словами, загинули. Також Пригожин заявив, що кількох людей з його організації було поранено і двоє загинули в ході зіткнень з військовими РФ вже безпосередньо під час руху в напрямку Москви. Загиблі, за його словами, були військовослужбовцями Міноборони РФ, які приєдналися до Групи Вагнера на шляху.

За даними OSINT-проєкту Oryx, "вагнерівці" знищили літак Іл-22; два вертольоти, призначені для радіоелектронної боротьби; один вертоліт Мі-35; бойову машину "Тигр"; військовий КамАЗ. Група Вагнера, за даними проєкту, втратила один УАЗ.

Російські пропагандистські сайти повідомляли, що на борту Іл-22 було вісім людей. Усі загинули.

24 червня ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Ввечері того ж дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає.

Сьогодні, 27 червня, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що згода Путіна на те, щоб найманці Групи Вагнера перебазувалися до Білорусі, може бути пасткою для них, оскільки Лукашенко одного разу вже віддав Путіну терористів із Групи Вагнера.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.