Перебазування бойовиків групи Вагнера до Білорусі може бути пасткою для них – ISW

Згода російського диктатора Володимира Путіна на те, щоб найманці російської терористичної організації група Вагнера перебазувалися до Білорусі, може бути пасткою для них, адже білоруський диктатор Олександр Лукашенко одного разу вже віддав Путіну терористів з групи Вагнера. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Там припускають, що Кремль, імовірно, вважатиме бойовиків групи Вагнера, які разом зі своїм ватажком Євгеном Пригожиним поїдуть до Білорусі, зрадниками.

Зокрема, у своїй промові 26 червня Путін заявив, що найманцям Вагнера дозволено їхати в Білорусь і що він виконає свою "обіцянку". Ймовірно, Путін пообіцяв безпеку цим бойовикам.

"Довгострокова цінність цієї обіцянки, попри промову Путіна, сумнівна. Співробітники групи Вагнера в Білорусі навряд чи залишаться в безпеці від російських наказів про екстрадицію, якщо Путін відмовиться від них і звинуватить їх у державній зраді", – йдеться у звіті ISW.

В інституті нагадали, що раніше Лукашенко вже передав Москві 33 затриманих у Білорусі бойовиків групи Вагнера після того, як використав їх як важіль впливу на Кремль у 2020 році, "і немає очевидних причин, чому він не зробив би цього знову".

24 червня ватажок терористичної організації група Вагнера Євген Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Ввечері того ж дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає.

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