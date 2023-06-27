UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Перебазирование боевиков группы Вагнера в Беларусь может быть ловушкой для них – ISW

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 11:24
Перебазирование боевиков группы Вагнера в Беларусь может быть ловушкой для них – ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Согласие российского диктатора Владимира Путина на то, чтобы наемники российской террористической организации группа Вагнера перебазировались в Беларусь, может быть ловушкой для них, так как беларуский диктатор Александр Лукашенко однажды уже отдал Путину террористов из группы Вагнера. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Там предполагают, что Кремль, вероятно, будет считать боевиков группы Вагнера, которые вместе со своим главарем Евгением Пригожиным поедут в Беларусь, предателями.

В частности, в своей речи 26 июня Путин заявил, что наемникам Вагнера разрешено ехать в Беларусь, и что он выполнит свое "обещание". Вероятно, Путин пообещал безопасность этим боевикам.

"Долгосрочная ценность этого обещания, несмотря на речь Путина, сомнительна. Сотрудники группы Вагнера в Беларуси вряд ли останутся в безопасности от российских приказов об экстрадиции, если Путин откажется от них и обвинит их в государственной измене", – говорится в отчете ISW.

В институте напомнили, что ранее Лукашенко уже передал Москве 33 задержанных в Беларуси боевиков группы Вагнера после того, как использовал их как рычаг влияния на Кремль в 2020 году, "и нет очевидных причин, почему бы он не сделал этого снова".

  • 24 июня главарь террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенкодоговорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
  • В ГУР МО сообщили, что информации о том, что группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнеравладимир путинбеларусьалександр лукашенкоевгений пригожин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 