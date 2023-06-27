Перебазирование боевиков группы Вагнера в Беларусь может быть ловушкой для них – ISW

Согласие российского диктатора Владимира Путина на то, чтобы наемники российской террористической организации группа Вагнера перебазировались в Беларусь, может быть ловушкой для них, так как беларуский диктатор Александр Лукашенко однажды уже отдал Путину террористов из группы Вагнера. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Там предполагают, что Кремль, вероятно, будет считать боевиков группы Вагнера, которые вместе со своим главарем Евгением Пригожиным поедут в Беларусь, предателями.

В частности, в своей речи 26 июня Путин заявил, что наемникам Вагнера разрешено ехать в Беларусь, и что он выполнит свое "обещание". Вероятно, Путин пообещал безопасность этим боевикам.

"Долгосрочная ценность этого обещания, несмотря на речь Путина, сомнительна. Сотрудники группы Вагнера в Беларуси вряд ли останутся в безопасности от российских приказов об экстрадиции, если Путин откажется от них и обвинит их в государственной измене", – говорится в отчете ISW.

В институте напомнили, что ранее Лукашенко уже передал Москве 33 задержанных в Беларуси боевиков группы Вагнера после того, как использовал их как рычаг влияния на Кремль в 2020 году, "и нет очевидных причин, почему бы он не сделал этого снова".

24 июня главарь террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

В ГУР МО сообщили, что информации о том, что группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.

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