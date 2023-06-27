Пригожин перебуває у мінському готелі в номері без вікон – глава комітету з розвідки Сенату США

Ватажок російської терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон. Про це в ефірі NBC News повідомив глава комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер, повідомляє Sky News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Востаннє Пригожина бачили на публіці, коли він залишав Ростов-на-Дону після відкликання своїх військ.

"Зрозумійте – це правдиві повідомлення, – що він перебуває в одному з небагатьох готелів у Мінську, де немає вікон", – сказав Ворнер.

Він припустив, що це має захистити терориста від спроб вбивства.

Раніше сьогодні прессекретар російського диктатора Сергій Пєсков заявив, що не знає про місцеперебування Пригожина.

24 червня ватажок терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Ввечері того самого дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає.

Сьогодні, 27 червня, у ФСБ РФ заявили, що кримінальну справу за фактом збройного заколоту Групи Вагнера припинено, попри те, що під час спроби заколоту загинули льотчики ВС РФ.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.