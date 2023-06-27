RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пригожин перебуває у мінському готелі в номері без вікон – глава комітету з розвідки Сенату США

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 14:20
Пригожин перебуває у мінському готелі в номері без вікон – глава комітету з розвідки Сенату США - Фото
Евгеній Пригожин (фото - Олексей М.Flickr)

Ватажок російської терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон. Про це в ефірі NBC News повідомив глава комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер, повідомляє Sky News.

Востаннє Пригожина бачили на публіці, коли він залишав Ростов-на-Дону після відкликання своїх військ.

"Зрозумійте – це правдиві повідомлення, – що він перебуває в одному з небагатьох готелів у Мінську, де немає вікон", – сказав Ворнер.

Він припустив, що це має захистити терориста від спроб вбивства.

Раніше сьогодні прессекретар російського диктатора Сергій Пєсков заявив, що не знає про місцеперебування Пригожина. 

  • 24 червня ватажок терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • Ввечері того самого дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенкадомовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
  • У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає. 
  • Сьогодні, 27 червня, у ФСБ РФ заявили, що кримінальну справу за фактом збройного заколоту Групи Вагнера припинено, попри те, що під час спроби заколоту загинули льотчики ВС РФ.
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Євген Пригожингрупа вагнера
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 