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Буданов: У нас есть люди в ближайших кабинетах к Путину. Обычно знаем, что там происходит

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 10:23
Буданов: У нас есть люди в ближайших кабинетах к Путину. Обычно знаем, что там происходит - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что его ведомство имеет источники "в ближайших кабинетах" к диктатору Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью агенству Reuters.

По его словам, украинская разведка перехватывала опрос внутри России, который провело министерство внутренних дел страны-оккупанта, — он показал, что главарь террористов группы Вагнера Евгений Пригожин имеет поддержку внутри РФ.

Он отметил, что точно предсказал полномасштабное вторжение россиян перед его началом.

"Кто оказался прав? Мы. У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах. Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — сказал Буданов.

Читайте также: Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Дмитрий Гриниченко
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