Буданов: У нас есть люди в ближайших кабинетах к Путину. Обычно знаем, что там происходит
14.07.2023, 10:23
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что его ведомство имеет источники "в ближайших кабинетах" к диктатору Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью агенству Reuters.
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По его словам, украинская разведка перехватывала опрос внутри России, который провело министерство внутренних дел страны-оккупанта, — он показал, что главарь террористов группы Вагнера Евгений Пригожин имеет поддержку внутри РФ.
Он отметил, что точно предсказал полномасштабное вторжение россиян перед его началом.
"Кто оказался прав? Мы. У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах. Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — сказал Буданов.
- 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.
- Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
- 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. В ГПСУ и разведке пока нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов тоже не верит, что Лукашенко на это согласится.
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