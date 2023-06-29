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Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 15:25
Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине - Фото
Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Последствиями так называемого мятежа, организованного российской террористической организацией группа Вагнера, стали компрометация руководства РФ и то, что наемники Евгения Пригожина больше не будут воевать против Украины. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в комментарии Украинской правде.

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"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф об устойчивости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК Вагнер больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", – сказал Буданов.

  • После неудачной попытки "похода на Москву" Пригожин уехал в Беларусь. Путин дал наемникам из Группы Вагнера выбор: подписывать контракты с Минобороны РФ или другими структурами, вернуться домой или уехать в Беларусь.
  • 27 июня в Пентагоне заявили, что террористы Вагнера все еще находятся в Украине, несмотря на "мятеж" Пригожина.

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Оксана Житнюк
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