Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Последствиями так называемого мятежа, организованного российской террористической организацией группа Вагнера, стали компрометация руководства РФ и то, что наемники Евгения Пригожина больше не будут воевать против Украины. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в комментарии Украинской правде.

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"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф об устойчивости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК Вагнер больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", – сказал Буданов.

После неудачной попытки "похода на Москву" Пригожин уехал в Беларусь. Путин дал наемникам из Группы Вагнера выбор: подписывать контракты с Минобороны РФ или другими структурами, вернуться домой или уехать в Беларусь.

27 июня в Пентагоне заявили, что террористы Вагнера все еще находятся в Украине, несмотря на "мятеж" Пригожина.

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