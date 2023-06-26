Кремль анонсировал вечером "важные заявления" Путина. Тот выступил – и ничего такого
26.06.2023, 22:44
Владимир Путин (фото: EPA)
Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором не прозвучало никаких "сенсационных" заявлений, анонсированных пропагандистами РФ.
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У российских пропагандистов были предположения, что Путин расскажет об итогах "мятежа" главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина. Не исключались и кадровые перестановки.
Однако никаких "сенсационных" заявлений не прозвучало.
Обращение длилось чуть больше пяти минут. Путин предложил террористам из Группы Вагнера подписать контракт с Минобороны, другими силовыми службами РФ, вернуться домой или же "уйти в Беларусь", куда уехал и Пригожин после переговоров с беларуским диктатором Александром Лукашенко.
Больше ничего существенного в обращении диктатора РФ не было. Он традиционно говорил о какой-то "колоссальной внешней угрозе" для России.
Говоря о попытке похода на Москву Пригожина, Путин заявил, что "любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", и что "вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен". Не забыл Путин упомянуть и неких "неонацистов в Киеве".
Путин также считает, что украинские силы якобы "потерпели неудачу" в контрнаступлении, несмотря на постоянные продвижения украинских войск на разных направлениях фронта.
Путин также считает, что украинские силы якобы "потерпели неудачу" в контрнаступлении, несмотря на постоянные продвижения украинских войск на разных направлениях фронта.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Группы Вагнера Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти события показывают "слабость" и "хрупкость" российского режима, но не стоит недооценивать РФ.
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