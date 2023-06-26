Кремль анонсував увечері "важливі заяви" Путіна. Той виступив – і нічого такого

Російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян, у якому не прозвучало жодних "сенсаційних" заяв, анонсованих пропагандистами РФ.

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У російських пропагандистів були припущення, що Путін розповість про підсумки "заколоту" ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина. Не виключалися кадрові перестановки.

Проте жодних "сенсаційних" заяв не прозвучало.

Звернення тривало трохи більше ніж п'ять хвилин. Путін запропонував терористам із Групи Вагнера підписати контракт із Міноборони, іншими силовими службами РФ, повернутися додому або ж "піти в Білорусь", куди поїхав і Пригожин після переговорів із білоруським диктатором Олександром Лукашенком

Більше нічого суттєвого у зверненні диктатора РФ не було. Він традиційно говорив про якусь "колосальну зовнішню загрозу" для Росії.





Путін також вважає, що українські сили нібито "зазнали невдачі" у контрнаступі, попри Говорячи про спробу походу на Москву Пригожина, Путін заявив, що "будь-який шантаж, спроби влаштувати внутрішню смуту приречені на провал", і що "озброєний заколот у будь-якому разі було б подавлено". Не забув Путін згадати і якихось "неонацистів у Києві".Путін також вважає, що українські сили нібито "зазнали невдачі" у контрнаступі, попри постійні просування українських військ на різних напрямках фронту.

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