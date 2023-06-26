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Пригожин пояснив, нащо "вагнерівці" йшли на Москву: Протест, не хотіли скидати владу РФ

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 19:25
Пригожин пояснив, нащо
Євген Пригожин

Метою "заколоту" і "походу на Москву" терористичної Групи Вагнера було нібито збереження угрупування бойовиків та притягнення до відповідальності російського командування. Про це ватажок терористів Групи Вагнера Євген Пригожин розповів у 11-хвилинному аудіозаписі для своєї пресслужби.

За його словами, унаслідок "інтриг та непродуманих рішень" терористична Група Вагнера мала припинити своє існування 1 липня 2023 року.

На так званій "раді командирів" рядовим бойовикам нібито пояснили цю ситуацію і буцімто "ніхто не погодився" підписати контракт з Міноборони РФ.

Причиною цього Пригожин називає те, що можливе приєднання до Міноборони РФ призвело б до "повної втрати боєздатності" найманців.

Також нібито не були взяті до уваги "всі аргументи" з боку терористичної організації.

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Пригожин стверджує, що його найманці зібрали свою техніку та планували 30 червня передати її в Ростові-на-Дону армії РФ поряд зі штабом російських загарбників.

Буцімто саме після цього по бойовиках був завданий ракетний удар, а згодом відпрацювали гелікоптери. Після цього рада ватажків бойовиків нібито вирішила негайно висуватись.

Пригожин заявив, що бойовики нібито зупинились у момент, коли перший штурмовий загін "вагнерівців" у 200 км від Москви розгорнув артилерію та провів розвідку місцевості.

Нібито тоді "стало очевидно", що в цей момент проллється "багато крові", а бойовики буцімто не хотіли "проливати російську кров".

Пригожин назвав свій "заколот" демонстрацією протесту і заявив, що бойовики й не хотіли "скинути владу" у РФ.

За словами ватажка терористів, саме тоді білоруський диктатор Лукашенко "простягнув руку допомоги".

Він нібито запропонував знайти шляхи рішення, аби терористична ПВК "Вагнер" продовжила працювати "в законній юрисдикції".

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

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Артем Джеріпа
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