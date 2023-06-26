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Пригожин объяснил, зачем "вагнеровцы" шли на Москву: Протест, не хотели свергать власть РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 19:25
Пригожин объяснил, зачем
Евгений Пригожин

Целью "мятежа" и "похода на Москву" террористической Группы Вагнер было якобы сохранение группировки боевиков и привлечение к ответственности российского командования. Об этом главарь террористов Группы Вагнера Евгений Пригожин рассказал в 11-минутной аудиозаписи для своей пресс-службы.

По его словам, вследствие "интриг и непродуманных решений" террористическая Группа Вагнера должна была прекратить свое существование 1 июля 2023 года.

На так называемом "совете командиров" рядовым боевикам вроде бы объяснили эту ситуацию и якобы "никто не согласился" подписать контракт с Минобороны РФ.

Причиной этого Пригожин называет то, что возможное присоединение к Минобороны РФ привело бы к "полной потере боеспособности" наемников.

Также якобы не были учтены "все аргументы" со стороны террористической организации.

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Пригожин утверждает, что его наемники собрали свою технику и планировали 30 июня передать ее в Ростове-на-Дону армии РФ рядом со штабом российских захватчиков.

Якобы именно после этого по боевикам был нанесен ракетный удар, а впоследствии отработали вертолеты. После этого совет главарей боевиков якобы решил немедленно выдвигаться.

Пригожин заявил, что боевики якобы остановились в момент, когда первый штурмовой отряд "вагнеровцев" в 200 км от Москвы развернул артиллерию и провел разведку местности.

Будто бы тогда "стало очевидно", что в этот момент прольется "много крови", а боевики якобы не хотели "проливать русскую кровь".

Пригожин назвал свой "мятеж" демонстрацией протеста и заявил, что боевики и не хотели "свергнуть власть" в РФ.

По словам главаря террористов, именно тогда беларуский диктатор Лукашенко "протянул руку помощи".

Он якобы предложил найти пути решения, чтобы террористическая ЧВК "Вагнер" продолжила работать "в законной юрисдикции".

Пока нет возможности проверить эту информацию.

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Артём Джерипа
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