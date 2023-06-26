Пригожин объяснил, зачем "вагнеровцы" шли на Москву: Протест, не хотели свергать власть РФ

Целью "мятежа" и "похода на Москву" террористической Группы Вагнер было якобы сохранение группировки боевиков и привлечение к ответственности российского командования. Об этом главарь террористов Группы Вагнера Евгений Пригожин рассказал в 11-минутной аудиозаписи для своей пресс-службы.

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По его словам, вследствие "интриг и непродуманных решений" террористическая Группа Вагнера должна была прекратить свое существование 1 июля 2023 года.

На так называемом "совете командиров" рядовым боевикам вроде бы объяснили эту ситуацию и якобы "никто не согласился" подписать контракт с Минобороны РФ.

Причиной этого Пригожин называет то, что возможное присоединение к Минобороны РФ привело бы к "полной потере боеспособности" наемников.

Также якобы не были учтены "все аргументы" со стороны террористической организации.

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Пригожин утверждает, что его наемники собрали свою технику и планировали 30 июня передать ее в Ростове-на-Дону армии РФ рядом со штабом российских захватчиков.

Якобы именно после этого по боевикам был нанесен ракетный удар, а впоследствии отработали вертолеты. После этого совет главарей боевиков якобы решил немедленно выдвигаться.

Пригожин заявил, что боевики якобы остановились в момент, когда первый штурмовой отряд "вагнеровцев" в 200 км от Москвы развернул артиллерию и провел разведку местности.

Будто бы тогда "стало очевидно", что в этот момент прольется "много крови", а боевики якобы не хотели "проливать русскую кровь".

Пригожин назвал свой "мятеж" демонстрацией протеста и заявил, что боевики и не хотели "свергнуть власть" в РФ.

По словам главаря террористов, именно тогда беларуский диктатор Лукашенко "протянул руку помощи".

Он якобы предложил найти пути решения, чтобы террористическая ЧВК "Вагнер" продолжила работать "в законной юрисдикции".

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