В России возобновили набор боевиков в ЧВК Вагнер – роспропаганда
В двух городах России якобы возобновили работу центры вербовки боевиков в террористическую группу Вагнер. Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников центров вербовки наемников.
Утверждается, что центры террористов ЧВК Вагнер возобновили работу в Тюмени и в Новосибирске.
Еще 24 июня сотрудница вербовочного центра боевиков в Тюмени говорила пропагандистам, что центр закрылся 23 июня.
Это произошло во время "мятежа" главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.
Также 24 июня в Новосибирске были сняты рекламные баннеры террористической группировки, а центр вербовки прекратил работу.
В понедельник после окончания "мятежа" Пригожина центр боевиков также возобновил работу в городе и продолжил набирать наемников в группировку, пишут российские пропагандисты.
Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого штабы боевиков ЧВК Вагнер якобы обстреляли войска РФ.
- Вечером 24 июня Пригожин договорился с российскими властями и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Пригожин уехал в Беларусь, а дело против него якобы закрыли.
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