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В России возобновили набор боевиков в ЧВК Вагнер – роспропаганда

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 15:46
В России возобновили набор боевиков в ЧВК Вагнер – роспропаганда - Фото
Снятие рекламы боевиков группы Вагнера 24 июня 2023 (Фото: SOTA)

В двух городах России якобы возобновили работу центры вербовки боевиков в террористическую группу Вагнер. Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников центров вербовки наемников.

Утверждается, что центры террористов ЧВК Вагнер возобновили работу в Тюмени и в Новосибирске.

Еще 24 июня сотрудница вербовочного центра боевиков в Тюмени говорила пропагандистам, что центр закрылся 23 июня.

Это произошло во время "мятежа" главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.

Также 24 июня в Новосибирске были сняты рекламные баннеры террористической группировки, а центр вербовки прекратил работу.

В понедельник после окончания "мятежа" Пригожина центр боевиков также возобновил работу в городе и продолжил набирать наемников в группировку, пишут российские пропагандисты.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Читайте также: Тема дня: Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина

Артём Джерипа
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