В России возобновили набор боевиков в ЧВК Вагнер – роспропаганда

В двух городах России якобы возобновили работу центры вербовки боевиков в террористическую группу Вагнер. Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников центров вербовки наемников.

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Утверждается, что центры террористов ЧВК Вагнер возобновили работу в Тюмени и в Новосибирске.

Еще 24 июня сотрудница вербовочного центра боевиков в Тюмени говорила пропагандистам, что центр закрылся 23 июня.

Это произошло во время "мятежа" главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.

Также 24 июня в Новосибирске были сняты рекламные баннеры террористической группировки, а центр вербовки прекратил работу.

В понедельник после окончания "мятежа" Пригожина центр боевиков также возобновил работу в городе и продолжил набирать наемников в группировку, пишут российские пропагандисты.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Вечером 23 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого штабы боевиков ЧВК Вагнер якобы обстреляли войска РФ.

Вечером 24 июня Пригожин договорился с российскими властями и отвел войска.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Пригожин уехал в Беларусь, а дело против него якобы закрыли.

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