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У Росії відновили набір бойовиків до ПВК Вагнер – роспропаганда

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 15:46
У Росії відновили набір бойовиків до ПВК Вагнер – роспропаганда - Фото
Зняття реклами бойовиків групи Вагнера 24 червня 2023 року (Фото: SOTA)

У двох містах Росії нібито відновили роботу центри вербування бойовиків до терористичної групи Вагнер. Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС з посиланням на співробітників центрів вербування найманців.

Стверджується, що центри терористів ПВК Вагнер відновили роботу в Тюмені та Новосибірську.

Ще 24 червня співробітниця вербувального центру бойовиків у Тюмені говорила пропагандистам, що центр закрився 23 червня. 

Це відбулось під час "заколоту" ватажка групи Вагнера Євгена Пригожина.

Також 24 червня у Новосибірську були зняті рекламні банери терористичного угрупування, а центр вербування припинив роботу.

У понеділок після закінчення "заколоту" Пригожина центр бойовиків теж відновив роботу в місті та продовжив набирати найманців до угрупування, пишуть російські пропагандисти.

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

  • Ввечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього штаби бойовиків ПВК Вагнер нібито обстріляли війська РФ.
  • Увечері 24 червня Пригожин домовився з російською владою та відвів війська.
  • Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі, а справу проти нього нібито закрили.

Читайте також: Тема дня: Вагнер захоплює міста Росії. Що потрібно знати про військовий переворот Пригожина

Артем Джеріпа
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