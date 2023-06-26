У Росії відновили набір бойовиків до ПВК Вагнер – роспропаганда
У двох містах Росії нібито відновили роботу центри вербування бойовиків до терористичної групи Вагнер. Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС з посиланням на співробітників центрів вербування найманців.
Стверджується, що центри терористів ПВК Вагнер відновили роботу в Тюмені та Новосибірську.
Ще 24 червня співробітниця вербувального центру бойовиків у Тюмені говорила пропагандистам, що центр закрився 23 червня.
Це відбулось під час "заколоту" ватажка групи Вагнера Євгена Пригожина.
Також 24 червня у Новосибірську були зняті рекламні банери терористичного угрупування, а центр вербування припинив роботу.
У понеділок після закінчення "заколоту" Пригожина центр бойовиків теж відновив роботу в місті та продовжив набирати найманців до угрупування, пишуть російські пропагандисти.
Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього штаби бойовиків ПВК Вагнер нібито обстріляли війська РФ.
- Увечері 24 червня Пригожин домовився з російською владою та відвів війська.
- Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі, а справу проти нього нібито закрили.
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