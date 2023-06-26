У Росії відновили набір бойовиків до ПВК Вагнер – роспропаганда

У двох містах Росії нібито відновили роботу центри вербування бойовиків до терористичної групи Вагнер. Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС з посиланням на співробітників центрів вербування найманців.

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Стверджується, що центри терористів ПВК Вагнер відновили роботу в Тюмені та Новосибірську.

Ще 24 червня співробітниця вербувального центру бойовиків у Тюмені говорила пропагандистам, що центр закрився 23 червня.

Це відбулось під час "заколоту" ватажка групи Вагнера Євгена Пригожина.

Також 24 червня у Новосибірську були зняті рекламні банери терористичного угрупування, а центр вербування припинив роботу.

У понеділок після закінчення "заколоту" Пригожина центр бойовиків теж відновив роботу в місті та продовжив набирати найманців до угрупування, пишуть російські пропагандисти.

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

Ввечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього штаби бойовиків ПВК Вагнер нібито обстріляли війська РФ.

Увечері 24 червня Пригожин домовився з російською владою та відвів війська.

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі, а справу проти нього нібито закрили.

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