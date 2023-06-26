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У росіян задача-максимум зупинити наступ, мінімум – загальмувати й зробити свій – Маляр

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 20:55
У росіян задача-максимум зупинити наступ, мінімум – загальмувати й зробити свій – Маляр - Фото
Ганна Маляр (Фото: Telegram Ганни Маляр)

Задачею-максимум російських окупантів є зупинення українського наступу "за будь-яку ціну". Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Підривом дамб, замінуванням полів, безперервними обстрілами, диверсіями, інформаційним нагнітанням і навіть "ядерною" риторикою", – написала Маляр про ціну, яку готові сплатити окупанти задля зупинки українського наступу.

Задачею-мінімум окупантів вона назвала "суттєво ускладнити та загальмувати" просування українських сил. Під час цього росіяни хочуть підготувати власний контрнаступ.

"Мотивація "не втратити" окуповані землі буде проявлена значно сильніше за мотивацію "захопити" наші землі. Бо це їхня ментальна споконвічна травма", – зазначила Маляр.

На її думку, росіяни "психологічно легше" переносять невдалий наступ, аніж втрату завойованих земель: "Це деморалізує і демотивує їх непоправно".

Маляр пише, що після цього росіяни "самі не зберуть своє військо", оскільки їхні солдати почнуть масово відмовлятись виконувати накази, як це було на Харківщині.

"Тож, ми повинні розуміти це. Нашим військам зараз, справді, важко. Дуже. Але вони рухаються вперед. Впевнено", – написала вона.

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Артем Джеріпа
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війнаГанна Малярконтрнаступнаступ ЗСУ
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